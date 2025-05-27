Шойгу объявил о беспрецедентном уровне партнерства РФ и Китая

Шойгу: отношения РФ и КНР переживают наилучший период за всю историю

Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня и переживают наилучший период за всю историю», — сказал Шойгу.

Он отметил, что РФ и КНР рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. По его словам, страны придерживаются принципов уважительного, равноправного и доверительного сотрудничества и оказывают взаимную поддержку по ключевым для обеих сторон вопросам.

8 мая президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня.

Глава государства назвал общее героическое прошлое и боевое братство надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества двух стран. По словам Путина, отношения Москвы и Пекина «самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры».

Ранее Си Цзиньпин сообщил о поддержке России со стороны Китая.