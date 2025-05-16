Мирошник раскрыл, ради чего стоило проводить переговоры в Стамбуле

Мирошник: переговоры в Стамбуле стоило проводить даже ради одной договоренности

Встречу в Стамбуле между российской и украинской делегациями стоило проводить уже ради договоренности об обмене пленными в формате «1 000 на 1 000». Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными — значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях. Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле», — заявил он.

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что обмен пленными состоится в ближайшее время.

До этого украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене пленными. Он станет крупнейшим с начала спецоперации.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.