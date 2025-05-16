На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мирошник раскрыл, ради чего стоило проводить переговоры в Стамбуле

Мирошник: переговоры в Стамбуле стоило проводить даже ради одной договоренности
close
Нина Зотина/РИА Новости

Встречу в Стамбуле между российской и украинской делегациями стоило проводить уже ради договоренности об обмене пленными в формате «1 000 на 1 000». Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными — значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях. Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле», — заявил он.

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что обмен пленными состоится в ближайшее время.

До этого украинский министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене пленными. Он станет крупнейшим с начала спецоперации.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами