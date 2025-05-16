Мединский анонсировал обмен пленными между РФ и Украиной

Мединский рассказал об обмене пленными с Украиной по формуле 1000 на 1000

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал об обмене пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»‎. Об этом пишет РИА Новости.

«В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек», - сказал Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

Глава делегации также заявил, что Москва осталась довольна встречей.

До этого украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене пленными.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов.

16 мая делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле. В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Глава делегации Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.