Генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле

Генсек НАТО Рютте о переговорах в Стамбуле: мяч на стороне России

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя начало переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, заявил, что мяч теперь на стороне президента России Владимира Путина. Об этом пишет агентство Reuters.

«Все давление на него [Путина]», — отметил Рютте в ходе встречи лидеров ЕС в Албании.

Он добавил, что РФ совершила ошибку, направив в Стамбул делегацию «низкого уровня».

Рютте неоднократно говорил фразу про то, что мяч находится на стороне РФ, когда речь заходила об украинском урегулировании. В апреле он заявлял, что Вашингтон и НАТО прилагают усилия, чтобы прекратить конфликт, «и в рамках этих усилий США действительно стараются». Однако сейчас «мяч находится на стороне России», которая якобы делает недостаточно для прекращения огня.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее стало известно, кто представит США на переговорах с РФ в Турции.