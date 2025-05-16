В Стамбуле завершились переговоры России и Украины, делегации разошлись. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его словам, сейчас готовятся заявления для прессы.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года. По данным Reuters, ключевым вопросом, который намерен поднять Киев, является немедленное прекращение огня. Согласно сведениям, предоставленным тем же агентством, в повестке дня также значится обсуждение возможных контактов между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский говорил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров.

До этого Зеленский заявил, что главным вопросом для Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле будет прекращение огня. При этом он подчеркнул, что если на переговорах не удастся договориться о прекращении огня, «то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну».

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.