Западные и украинские военные после неудачного контрнаступления Киева в 2023 года пришли к выводу, что из Украины нужно сделать «колючего дикобраза для русских». Об этом пишет Bloomberg.

«Большинство умных солдат, как украинских, так и иностранных, с тех пор (со времен контрнаступления ВСУ летом 2023 года. – прим. ред.) пришли к выводу, что лучшим курсом для сил Зеленского будет придерживаться оборонительной позиции — сделать Украину «дикобразом» — слишком колючим для русских, чтобы с ним вечно бороться», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет Bloomberg, почти все западные военные согласны с тем, что Киев должен отказаться от «любой надежды вернуть утраченные территории».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Дипломатического клуба, что Берлин, Париж, Брюссель и Лондон выступают против прекращения боевых действий на Украине и продолжают обсуждать мобилизацию Европы против России. По его словам, европейские столицы готовят планы ввода воинских контингентов и «сил стабилизации», несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о неприемлемости их присутствия на Украине.

Ранее в Венгрии призвали лидеров Европы не мешать проведению переговоров между РФ и Украиной.