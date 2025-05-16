На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украину захотели превратить в «колючего дикобраза для русских»

Bloomberg: на Западе хотят сделать из Украины «колючего дикобраза» для русских
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Западные и украинские военные после неудачного контрнаступления Киева в 2023 года пришли к выводу, что из Украины нужно сделать «колючего дикобраза для русских». Об этом пишет Bloomberg.

«Большинство умных солдат, как украинских, так и иностранных, с тех пор (со времен контрнаступления ВСУ летом 2023 года. – прим. ред.) пришли к выводу, что лучшим курсом для сил Зеленского будет придерживаться оборонительной позиции — сделать Украину «дикобразом» — слишком колючим для русских, чтобы с ним вечно бороться», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет Bloomberg, почти все западные военные согласны с тем, что Киев должен отказаться от «любой надежды вернуть утраченные территории».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Дипломатического клуба, что Берлин, Париж, Брюссель и Лондон выступают против прекращения боевых действий на Украине и продолжают обсуждать мобилизацию Европы против России. По его словам, европейские столицы готовят планы ввода воинских контингентов и «сил стабилизации», несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о неприемлемости их присутствия на Украине.

Ранее в Венгрии призвали лидеров Европы не мешать проведению переговоров между РФ и Украиной.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами