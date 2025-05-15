Сийярто: Европа не должна мешать переговорам по Украине, как было в 2022 году

Венгрия рассчитывает, что европейские лидеры не помешают российско-украинским переговорам в Стамбуле, как это было в 2022 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, три года назад Москва и Киев почти достигли соглашения, однако окончанию конфликта на Украине тогда помешали политики, которые потом подвергли Венгрию нападкам, потому что она выступала за мир и прекращение боевых действий.

Сийярто подчеркнул, что если бы в 2022 году западноевропейские политики не помешали заключению соглашения между Россией и Украиной, то было бы гораздо меньше жертв на поле боя.

Те, кто в свое время препятствовали успеху мирных переговоров, несут серьезную ответственность за это, отметил дипломат, добавив, что поэтому Будапешт призывает Брюссель, лидеров стран Европы не препятствовать успеху текущих российско-украинских мирных переговоров.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.