«Нарываются»: Сергей Лавров объяснил, почему страны Европы не хотят мира на Украине

Лавров: страны Европы не хотят мира на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Дипломатического клуба, что Берлин, Париж, Брюссель и Лондон выступают против прекращения боевых действий на Украине и продолжают обсуждать мобилизацию Европы против России. По его словам, европейские столицы готовят планы ввода воинских контингентов и «сил стабилизации», несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о неприемлемости их присутствия на Украине.

Страны Европы не хотят мира на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон, очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что раз Соединенные Штаты отходят от активной поддержки, это, кстати, будет проецироваться и на НАТО, то Европе надо думать о себе... В этой ситуации у них по-прежнему, по нашей информации, разговоры между собой идут напрямую: нельзя прекращать мобилизацию Европы против России», — сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что эти страны по-прежнему разрабатывают планы по отправке своих военных на Украину.

«Там, конечно, полно наемников, там полно и не наемников, а под видом наемников инструкторы работают, действующие военнослужащие армий стран НАТО, и сейчас они еще вот хотят туда силы стабилизации завести», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что до стран Европы неоднократно доводилось: присутствие их военных на Украине «будет абсолютно неприемлемым для России». При этом «они продолжают это все продвигать», подчеркнул Лавров.

«Такое слово у нас есть: нарываются. Умом этого понять невозможно», — сказал министр.

Критика Зеленского

Глава МИД РФ раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его высказываний на фоне попыток организации нового раунда переговоров в Турции.

По словам Лаврова, международная дипломатия требует профессионального подхода.

«А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — сказал российский дипломат.

Сергей Лавров также предположил, что Зеленский опасается украинских нацбатов, которые могут ему угрожать.

«Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения вооруженных сил Украины — это нацистские батальоны. «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас поднимают голову, и которых очень боится Зеленский», — пояснил глава российской дипломатии.

Новые переговоры

Сергей Лавров также прокомментировал ожидаемые в Стамбуле переговоры между делегациями РФ и Украины. Он подчеркнул, что вопрос демилитаризации и денацификации с повестки дня не снят.

«Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать, он далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», — подчеркнул он.

Путин не приедет: что известно о переговорах в Стамбуле В Кремле исключили участие Владимира Путина в переговорах в Стамбуле. Утвержденную российским... 15 мая 14:18

Ранее в Кремле сообщили, что Сергей Лавров на совещании с участием Владимира Путина по переговорам в Стамбуле докладывал по внешнеполитическим вопросам.

Напомним, что 15 мая во дворце Долмабахче должны состояться первые с марта 2022 года очные переговоры делегаций России и Украины. Они были инициированы Владимиром Путиным, который 11 мая предложил Киеву возобновить контакты без предварительных условий.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле. Позднее в Кремле обнародовали состав делегации от РФ, ее возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба генерал-полковник Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин лично в переговорах участвовать не будет; у него на этот день запланированы «рабочие встречи».