Трамп выразил уверенность в разрешении вопроса ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль заявил об уверенности в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Его слова приводит РИА Новости.
«Я думаю, это разрешится тем или иным путем», — сказал Трамп.
Он отметил, что это «интересная ситуация».
Трамп ранее 14 мая сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, при этом Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».
Также Трамп заявлял, что сведет к нулю поставки нефти из Ирана и доведет исламскую республику до банкротства в случае ее отказа от ядерной сделки.
Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.