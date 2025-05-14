Трамп выразил уверенность в разрешении вопроса ядерной программы Ирана

Трамп: вопрос ядерной программы Ирана разрешится тем или иным путем

Президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль заявил об уверенности в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, это разрешится тем или иным путем», — сказал Трамп.

Он отметил, что это «интересная ситуация».

Трамп ранее 14 мая сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, при этом Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».

Также Трамп заявлял, что сведет к нулю поставки нефти из Ирана и доведет исламскую республику до банкротства в случае ее отказа от ядерной сделки.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.