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Трамп объяснил, в каком случае пойдет на ядерную сделку с Ираном

Трамп заявил, что заключит сделку с Ираном при отказе от ядерного оружия
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно», — сказал Трамп.

По его словам, при этом Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».

Немногим ранее Трамп заявил, что сведет к нулю поставки нефти из Ирана и доведет исламскую республику до банкротства в случае ее отказа от ядерной сделки.

11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.

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