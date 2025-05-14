Трамп объяснил, в каком случае пойдет на ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.
«Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно», — сказал Трамп.
По его словам, при этом Тегеран «должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие».
Немногим ранее Трамп заявил, что сведет к нулю поставки нефти из Ирана и доведет исламскую республику до банкротства в случае ее отказа от ядерной сделки.
11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. По информации телеканала IRIB, Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.
Ранее в Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах.