В Иране заявили о противоречивых позициях США на переговорах

Арагчи: противоречия в позиции США мешают переговорам по ядерной программе

Противоречивые позиции США осложняют непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Американцы занимают противоречивые позиции на переговорах. Это одна из самых серьезных проблем переговорного процесса», — сказал он.

Четвертый раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане 11 мая.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.