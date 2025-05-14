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Политолог усомнился в скором выходе США из переговорного процесса по Украине

Политолог Дудаков: США не выгодно выходить из переговорного процесса по Украине
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Vadim Ghirda/AP

США вряд ли в ближайшее время выйдут из переговорного процесса по Украине. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Вашингтон сам поставил себе крайний срок по украинскому вопросу, который приходится на вторые 100 дней правления Дональда Трампа, а они истекают ближе к осени.

«Если за это время не удастся договориться, тогда возможно, что американцы могут сократить свое участие в делах Украины, но и там это будет политически опасно, потому что ситуация на фронте складывается в пользу России», — отметил эксперт.

Он добавил, что если случится коллапс в зоне боевых действий, для Трампа это станет вторым Афганистаном, поэтому он вряд ли оставит все как есть.

13 мая спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон может отказаться от посредничества, если Киев и Москва не начнут прямые переговоры. Политик назвал ключевыми темами диалога статус контролируемых РФ территорий и Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к Днепру и выход к Черному морю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что США теряют терпение с Украиной.

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