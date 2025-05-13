Политолог: США теряют терпение с Украиной

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал возможный выход США из переговорного процесса по Украине. По мнению эксперта, лимит терпения Вашингтона в отношении Киева сходит на нет.

«Это очевидно. США начинают конкретно уставать от Украины, потому что реально ни к чему эти переговоры пока не приводят. Реально они не получают и не могут получить какую-либо прибыль из Украины. <...> И, скорее всего, они будут пытаться переложить, условно говоря, это мирное урегулирование на Турцию», — считает Блохин.

Он добавил, что России будет только легче от выхода США из украинского кейса, поскольку Киев недополучит значительную часть западной помощи.

13 мая спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что окончательное соглашение по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия российского лидера Владимира Путина. По его словам, Вашингтон может отказаться от посредничества, если Киев и Москва не начнут прямые переговоры. Политик назвал ключевыми темами диалога статус контролируемых РФ территорий и Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к Днепру и выход к Черному морю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф объяснил, что Трамп требует от России и Украины.