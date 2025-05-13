Ультиматум Трампа и «жемчужина» ЗАЭС: в США назвали темы переговоров по Украине

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что окончательное соглашение по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия Владимира Путина. По его словам, Вашингтон может отказаться от посредничества, если Киев и Москва не начнут прямые переговоры. Он назвал ключевыми темами диалога статус контролируемых РФ территорий и Запорожской атомной электростанции, а также доступ Украины к Днепру и выход к Черному морю.

Россия хочет урегулировать конфликт на Украине мирным путем, но достичь соглашения без одобрения президента РФ Владимира Путина не получится. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Без одобрения президента Путина сделка невозможна», — подчеркнул Уиткофф.

Спецпосланник президента США добавил, что в России «действительно хотят мирного урегулирования».

Выход из переговоров

При этом Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон может выйти из процесса по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Трамп «предъявил ультиматум» обеим сторонам.

«Президент поставил ультиматум обеим сторонам: если не будет прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отступить от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не участвовать в нем», — сказал спецпосланник президента США.

Он также подчеркнул, что выход Вашингтона из процесса урегулирования будет иметь негативные последствия.

«Я думаю, что если США отстранятся от этого конфликта, другими словами, не захотят участвовать в нем и скажут, что это не наша война и мы старались делать все, что могли, то это будет плохой результат для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для русских», — сказал Уиткофф.

По его словам, Вашингтон хочет «собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех ».

Основные вопросы

По словам Уиткоффа, главными темами диалога по урегулированию сейчас являются отказ Киева от территорий, которые контролирует Россия, а также использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю.

«Я думаю, что главные вопросы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить к океану», — сказал спецпосланник президента США.

Украина, Европа и США требуют 30-дневного перемирия. Что ответили в России? США, Евросоюз и Украина разработали совместный план по урегулированию конфликта из 22 пунктов. Как... 10 мая 20:35

«Основные точки преткновения сводятся к пяти регионам. Россия контролирует — в подавляющем большинстве — два из этих регионов. Украинцы в той или иной степени контролируют еще три региона, так что все дело в том, как мы будем оценивать — есть разница между тем, где проходит линия фронта, где находятся войска, и административными границами», — пояснил он.

По словам американского чиновника, сейчас США ведут разговор с Украиной о том, за какие границы Киев готов отвести свои силы в спорных регионах.

«Запорожская атомная станция — большая часть этой дискуссии, потому что это своеобразная «жемчужина». Она была закрыта, но нам нужно снова открыть ее, потому что она поставляет много электроэнергии в ряд городов на Украине. Вот такие проблемы», — сказал Уиткофф.

Переговоры Уиктоффа и Путина

Уиткофф в качестве спецпосланника президента США уже четыре раза приезжал в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

Последняя встреча состоялась 25 апреля в Кремле и длилась около трех часов. По словам представителя Кремля Юрия Ушакова, обсуждение было «конструктивным и очень полезным».

После встречи 11 апреля агентство Reuters cо ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф якобы сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня на Украине связан c признанием новых регионов России.

Однако, по информации источников Reuters, против этой идеи выступил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, который заявил, что Киев не откажется от своих притязаний. Источники агентства добавили, что по итогу Трамп не принял решений об изменении стратегии Вашингтона по украинскому конфликту.

Сам Уиткофф в интервью The Wall Street Journal 17 апреля раскрыл, что на встрече с Путиным обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно эта тема стала центральной на переговорах. Уиткофф подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все».