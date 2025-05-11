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Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной

Трамп сообщил, что начал сомневаться в сделке Украины с Россией
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Leah Millis/Reuters

Американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что начинает сомневаться в сделке между Россией и Украиной.

Политик сообщил, что президент РФ Владимир Путин не хочет идти на соглашение о прекращении огня с Украиной, но хочет переговоров в Турции. По словам Трампа, Киев должен «согласиться на это немедленно». Лидер США считает, что встреча в Стамбуле позволит прояснить ситуацию для стран Европы и США, которые смогут определиться с дальнейшими действиями.

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которую без Соединенных Штатов Америки выиграть было невозможно (даже близко!)», — заявил Трамп.

Свой пост он закончил призывом к Москве и Киеву незамедлительно провести встречу.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О высказанной до этого инициативе США, Евросоюза и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая Россия обещала подумать, но пока не сообщила о своем решении.

В ответ на предложение Путина его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, но только после полной остановки боевых действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого напомнила, что Москва планирует сначала уладить первопричины конфликта, а только затем завершать военные действия.

Ранее канцлер Германии счел недостаточным предложение Путина по Украине.

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