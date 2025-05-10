Спецпосланник Трампа отреагировал на идею 30-дневного перемирия на Украине

Спецпосланник американского президента Кит Келлог в соцсети X высказался об идее 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.

По его словам, этот шаг станет началом процесса завершения вооруженного конфликта сторон. Он также повторил призыв президента США Дональда Трампа остановить боевые действия немедленно.

Накануне Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

В тот же день новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению немецкого политика, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом.