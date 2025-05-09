«Есть большая надежда». В Европе ожидают прекращения огня на Украине на выходных

Канцлер ФРГ Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине на выходных

Новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению германского лидера, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Политик отметил, что «мяч сейчас на стороне Москвы».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Москва и Киев смогут договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине уже на этих выходных.

«У меня есть большая надежда, что в эти выходные будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине», – цитирует слова политика газета Der Tagesspiegel.

Мерц напомнил об объявленном российской стороной трехдневном перемирии в связи с празднованием 80-летия Победы и указал, что есть «большая вероятность», что режим прекращения огня продлят.

«Тогда также могут быть начаты переговоры по мирному договору», – добавил канцлер.

По его словам, предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на 30 дней поддерживают лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы написали совместное коммюнике», которое «во многом идентично» предложению США. Мы очень надеемся, что оно будет принято и российской стороной. Мяч полностью на стороне Москвы», — добавил канцлер.

Мерц также пригрозил, что Германия не остановит «дальнейшее усиление санкционного давления», если Россия, «наконец, не встанет на путь подлинных мирных переговоров».

«С осторожным оптимизмом»

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что процесс по достижению прекращения огня на Украине «продвигается в правильном направлении».

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что на данный момент мы движемся в правильном направлении, как в военном плане на местах, как подчеркнул Владимир Зеленский, так и в плане прекращения огня и мирного процесса», — сказал Стубб на сегодняшней пресс-конференции.

«Сейчас мы не можем назвать точные сроки, но в идеальном мире прекращение огня на Украине было бы объявлено в течение выходных», – добавил он.

Перемирие на 3 и 30 суток

Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы. Оно действует с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Согласно решению политика, все боевые действия на этот период приостанавливаются. Украинская сторона должна «последовать этому примеру», но Россия «готова ответить» на агрессию.

Украина за время объявленного перемирия совершила уже 5 026 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов российской стороны из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также 23 обстрела совершили с применением реактивных систем залпового огня.

«Кроме того, осуществлено 3 502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», — добавили в министерстве.

8 мая президент США Дональд Трамп призвал «в идеале» к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, которое в конечном итоге должно привести к заключению мирного соглашения.

США требуют 30-дневного прекращения огня на Украине. Трамп угрожает новыми санкциями Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам... 09 мая 08:25

«Все это можно сделать очень быстро», – отметил республиканец, предложив свои услуги в качестве посредника.

«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал также Трамп в социальной сети Truth Social.