Трамп обратился к России и Украине с призывом

Российская Федерация и Украина должны работать над урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«У меня есть послание для обеих сторон: прекратите эту войну», — заявил американский лидер.

Он отметил, что еженедельно стороны конфликта теряют по 5 тысяч военнослужащих, и среди них не только российские и украинские военные.

Трамп подчеркнул, что это его послание направлено одновременно как Украине, так и России.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей. При этом он отметил, что это Киев избегает переговоров с Москвой.

В марте США, Россия и Украина провели серию переговоров в Саудовской Аравии. В ходе этих встреч обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море и прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Стороны достигли соглашения о прекращении боевых действий в Черном море и разработки мер по прекращению ударов по объектам энергетики.

В настоящее время действует 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы. Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят предложение о 30-дневном перемирии на Украине.