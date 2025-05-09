США требуют 30-дневного прекращения огня на Украине. Трамп угрожает новыми санкциями

Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к России и Украине установить безоговорочное 30-дневное прекращение огня. В случае несоблюдения перемирия он пообещал ввести дополнительные санкции против обеих стран. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США требуют, в идеале, 30-дневного безоговорочного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной.

Американский президент добавил, что прекращение огня, по его мнению, должно в перспективе привести к мирному соглашению. Трамп подчеркнул, что весь процесс можно реализовать очень быстро и заявил о готовности подключиться в любой момент, если его помощь окажется необходимой.

В этот же день Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал беседу «хорошей» и подтвердил готовность Киева к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», ожидая согласия Москвы на это предложение. Зеленский отметил, что Украина уже 11 марта согласилась на 30-дневное прекращение огня по итогам переговоров с представителями США, при условии, что Россия также пойдет на этот шаг.

Дипломатические усилия и угрозы санкциями

18 марта после телефонного разговора с Трампом президент России Владимир Путин поддержал идею взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и дал соответствующее распоряжение российским военным. Однако Кремль выразил обеспокоенность по поводу контроля за соблюдением возможного прекращения огня и подчеркнул необходимость прекращения мобилизации и перевооружения украинской армии. Также российская сторона настаивала на полной остановке иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.

Тогда же в марте США, Россия и Украина провели серию переговоров в Саудовской Аравии. В ходе этих встреч обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море и прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Стороны достигли соглашения о прекращении боевых действий в Черном море и разработке мер по прекращению ударов по объектам энергетики.

США пообещали вернуть России доступ на международные рынки удобрений и сельскохозяйственной продукции, а также способствовать диалогу между Россией и Украиной для достижения мирного соглашения.

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Трамп ранее уже неоднократно заявлял о возможности введения масштабных банковских санкций и тарифов против России для достижения прекращения огня и окончательного мирного соглашения. Он подчеркивал, что Россия «абсолютно «разрушает» Украину на поле боя», и призывал обе стороны немедленно сесть за стол переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что США готовы ввести санкции против российской энергетики, если это поможет достичь прекращения огня.

Прекращение огня

В настоящее время дейсвтует 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы. Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

Зеленский ранее отверг это предложение, указав, что поддерживает более длительное — 30-дневное — перемирие, поддержанное США. Он подчеркнул, что короткие паузы в боевых действиях не позволяют достичь ощутимых результатов и обозначил готовность Киева начать более продолжительное прекращение огня.

Россия обвиняет Украину в срыве предыдущих соглашений о прекращении огня. В МИД напомнили о случаях нарушения договоренностей, включая 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и перемирие на Пасху. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что Россия не выступала против прекращения огня, однако Киев, по ее словам, систематически подрывает возможности для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Зеленского попыткой манипуляции. По его словам, Киев не дает прямого ответа на предложение Москвы. Он также подчеркнул, что для достижения долговременного перемирия необходимо учитывать ряд «нюансов», о которых ранее говорил президент Путин. В Кремле отмечают, что российский подход, по их мнению, более реалистичен с точки зрения безопасности и возможности реализации договоренностей. При этом Москва предупредила, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины российские военные готовы дать «адекватный ответ».