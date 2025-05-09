Посольство США в РФ опубликовало пост о Второй мировой войне

Посольство США почтило память русских людей, которых не стало в годы войны

Посольство США в РФ опубликовало пост в память о русских людях, которых не стало в годы Второй мировой войны. Сообщение появилось в Telegram-канале дипломатического представительства.

«80-я годовщина Победы на Европейском театре военных действий Второй мировой войны — это не только время триумфального празднования, но и момент тишины и благоговейной памяти», — говорится в заявлении.

В американском посольстве подчеркнули, что помнят о невзгодах, которые пережил русский народ. В том числе это касается блокады Ленинграда, а также битв за Севастополь и Сталинград.

«Мы помним бабушек, копавших окопы, и детей, носивших воду и донесения», — добавили в дипломатическом представительстве.

В сообщении отмечается, что США помнят о вкладе американских и советских солдат в достижение общих целей в годы Второй мировой войны. По словам сотрудников посольства, союзные войска «вместе переломили ход войны с нацистской тиранией».

«Победа была общей. И память о ней — тоже», — уточняется в тексте.

2 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что граждане США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем жители любого другого государства. Как он сказал, в то время никто не был близок американцам по храбрости и военному мастерству.

Ранее в Совете безопасности РФ прокомментировали высказывание Трампа о роли США во Второй мировой войне.