Медведев резко раскритиковал заявление Трампа о Победе

Заявление президента США Дональда Трампа о главной роли Соединенных Штатов в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны пафосная чушь. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в ВК.

«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь», — подчеркнул он.

Медведев напомнил, что потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова отмечала, что слова Трампа о большом вкладе своей страны в победу во Второй мировой войне являются проявлением нарциссического менталитета.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

Ранее Трамп призвал не забывать, что Россия лишь «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне.