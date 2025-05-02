Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Трамп: США больше других сделали для победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал 8 мая Днем победы, а 11 ноября — Днем победы в Первой мировой войне.

«Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы больше, чем любая другая страна», — написал Трамп.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны.

«Никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству», — подчеркнул он, добавив, что пришло время «снова праздновать наши победы».

22 января Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». При э том согласно данным Минобороны России, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Трамп обсудил с Путиным тему совместной борьбы на полях Второй мировой войны.