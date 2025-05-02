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Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Трамп: США больше других сделали для победы во Второй мировой войне
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Nikas Safronov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал 8 мая Днем победы, а 11 ноября — Днем победы в Первой мировой войне.

«Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы больше, чем любая другая страна», — написал Трамп.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны.

«Никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству», — подчеркнул он, добавив, что пришло время «снова праздновать наши победы».

22 января Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». При э том согласно данным Минобороны России, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее Трамп обсудил с Путиным тему совместной борьбы на полях Второй мировой войны.

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