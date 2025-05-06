Трамп анонсировал «историческое заявление» по «очень важному предмету»

Президент США Дональд Трамп анонсировал «историческое заявление» перед визитом в Саудовскую Аравию. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Думаю, до этого [визита] мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет — и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом», — сказал Трамп.

Он уточнил, что это будет самым важным заявлением, которые были сделаны за много лет «по определенному очень важному предмету». Других подробностей президент США не раскрыл.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

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