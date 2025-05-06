Названа неожиданная страна, которая может стать посредником по Украине вместо США

Президент Бразилии Лула да Силва во время визита в Россию на День Победы предложит президенту Владимиру Путину посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет бразильская газета O Globo.

По ее данным, президент да Силва попытается представить Бразилию как посредника в достижении мира на Украине, а также послать сигнал о том, что ее внешняя политика независима по отношению к великим державам.

Как следует из текста, Лула да Силва намерен сообщить Владимиру Путину, что его страна имеет право принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения. Бразилия начала выступать за то, чтобы ее представители участвовали в любых переговорах по мирному соглашению, пишет газета.

Издание цитирует советника президента Селсу Аморима, который заявил, что «что посредничество и предотвращение конфликтов больше не являются исключительной прерогативой великих держав». Эти слова прозвучали на фоне резких высказываний американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут выйти из переговорного процесса, отмечается в материале.

До этого газета Metrópoles писала, что президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа.

Ранее посол Украины посетовал, что Лаврову расстилали «красную дорожку» в Бразилии.