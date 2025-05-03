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Трамп встретится с главами государств Персидского залива в Саудовской Аравии

Axios: Трамп проведет саммит глав государств Персидского залива в Эр-Рияде
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Об этом пишет Axios.

«Трамп, как ожидается, проведет саммит с лидерами государств Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию в середине мая», — говорится в публикации.

Участниками саммита станут лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара. Собеседники издания подчеркнули, что визит Трампа должен подчеркнуть важность экономической кооперации Вашингтона со странами Персидского залива.

Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день. Затем Трамп отправится в Доху и Абу-Даби. Основными вопросами в рамках поездок станут инвестиции, продажи оружия и взаимодействие в области искусственного интеллекта.

В конце апреля агентство Reuters писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже американского оружия общей стоимостью более $100 млрд. В рамках договоренностей корпорация Lockheed Martin может поставить Эр-Рияду военно-транспортные самолеты C-130. Также стороны могут обсудить поставку истребителей пятого поколения F-35, интерес к которым королевство проявляет уже несколько лет, добавило издание.

Ранее Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к «Авраамовым соглашениям».

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