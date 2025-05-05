Постпред Украины в ООН прокомментировал возможную отправку в страну войск Запада

Постпред Украины в ООН считает маловероятным направление на Украину сил США и ЕС

Постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник выразил сомнения в том, что европейские и американские войска будут направлены на Украину в качестве гарантов мира. Мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

Дипломат подчеркнул, что перед Украиной стоит задача разработки практических механизмов обеспечения мирного соглашения. Хотя Мельник допускает участие европейских и американских сил в обеспечении безопасности, он считает такой сценарий маловероятным на данный момент.

«Хочется верить, что одним из элементов гарантий соблюдения мира станут именно силы сдерживания с участием европейских государств и США. Однако, такой сценарий пока выглядит маловероятным», — указал Мельник.

В качестве альтернативы он предложил рассмотрение создания миротворческого контингента ООН под соответствующим мандатом Совета Безопасности.

В конце апреля газета The Times писала, что европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.

Ранее в Британии допустили отказ от отправки войск на территорию Украины.