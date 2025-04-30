Times: «коалиция желающих» не соберет и 25 тысяч солдат для отправки на Украину

Европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава. Об этом пишет газета The Times.

Газета ссылается на полученные данные с обсуждений министрами обороны и высокопоставленными военными планов по отправке контингента на Украину в рамках «коалиции желающих», согласно которым начальник генштаба Великобритании Тони Радакин призвал собрать контингент в 64 тысячи человек, в котором 10 тысяч предоставит Лондон.

Однако на следующих встречах министры обороны стран ЕС признали, что даже собрать 25 тысяч человек будет сложно. Один из собеседников издания отметил, что такие цифры могут быть стимулом для совместной работы, но выглядят нереалистично.

По данным Times, Британия и Франция склоняются к отправке инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию многонационального сухопутного контингента.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

Ранее в Госдуме призвали готовить ВС РФ к отражению агрессии Европы.