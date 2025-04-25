Британия, вероятно, откажется отправлять войска на Украину из-за высоких рисков дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

»Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются «слишком высокими», — сообщает издание.

Источник издания, который принимал участие в организации и проведении встреч «коалиции желающих», добавил, что сил Британии недостаточно для отправки на Украину контингента в несколько десятков тысяч солдат. При этом он заявил, что Британия якобы всегда так считала, в то время как Франция сама выступала за более агрессивный подход.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал эти европейские войска интервентами и оккупантами, указав, что ввод миротворцев на исторические земли России грозит началом третьей мировой войны.

Ранее в Европе раскрыли детали по отправке миротворцев на Украину.