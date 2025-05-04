СМИ указали на лазейку для возобновления Украиной агрессии против России

FT: Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад не признает Крым

Западным странам было бы выгодно достичь мирного соглашения с Россией по украинскому вопросу без официального признания новых регионов РФ. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — сказано в материале издания.

В статье также рассматривается вариант перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения текущего конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе России. По мнению авторов FT, все будет зависеть от формулировок в документе, который будет или не будет подписан в ближайшие дни.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о трехдневном перемирии на День Победы, предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 мая. По словам президента Украины, республика не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о сложности переговоров с Россией о прекращении огня.