Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«По решению президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие», — говорится в сообщении.

Согласно решению российского лидера, все боевые действия на этот период приостанавливаются.

Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

В пресс-службе подчеркнули, что Россия готова «к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

Несколькими часами ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят продолжающиеся усилия США по выводу процесса на Украине в мирное русло.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.