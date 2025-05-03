Зеленский заявил о сложности переговоров с Россией о прекращении огня

Прекращение огня является сложным первым шагом к перемирию между Россией и Украиной. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет агентство «Укринформ».

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня», — отметил он.

По словам Зеленского, поступают «сигналы» о том, что после прекращения огня «некоторые страны» будут хотеть того, чтобы Киев остался с Москвой «один на один». Он добавил, что внутри США имеются разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины и будущего переговорного процесса.

19 апреля Госдепартамент США сообщил, что не готов к бесконечным переговорам по урегулированию украинского конфликта без достижения реального прогресса. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, Европейский союз должен понимать, что США не будут участвовать в бесплодных дискуссиях.

При этом представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни заявил, что у Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

Ранее в США предложили Трампу построить стену для Украины.