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В Крыму допустили открытие новых иностранных диппредставительств

В МИД России сообщили о возможности открытия в Крыму новых диппредставительств
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Depositphotos

В Крыму возможно открытие новых иностранных дипломатических представительств. Об этом сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в беседе с РИА Новости.

«Разговоры об этом ведутся», — отметил он.

Березовский подчеркнул, что это длительный и кропотливый процесс, который требует «максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон».

Первое зарубежное диппредставительство на территории Крыма открылось в 2020 году. Им стало почетное консульство Никарагуа.

1 мая Березовский сообщил, что Запад и Украина прекрасно понимают, чей Крым. Это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане, подчеркнул он. Дипломат добавил, что Крым — это не вещь, которую можно передавать, а 2,5 млн людей, которые «совершенно четко дали ответ, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей».

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Ранее в Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион.

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