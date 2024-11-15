В Крыму заявили о готовности пригласить Маска инвестировать в регион

Крымский полуостров открыт для инвестиций основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Маска все хотят видеть инвестором», — подчеркнул он.

Константинов отметил, что в Крыму «есть точки притяжения», и «было бы большим достижением иметь такого инвестора». При этом глава крымского парламента уточнил, что для Маска, возможно, «интереснее масштабы России, чем Крыма».

«А инвестировать в Россию — честь и достижение для Маска», — добавил Константинов.

7 ноября сообщалось, что состояние Маска увеличилось на $26,5 млрд благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla. По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии BBI. Он обладает состоянием в $290 млрд.

25 октября газета The Wall Street Journal писала, что Маск якобы с конца 2022 года поддерживает «регулярные контакты» с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет издание, якобы имеющие место контакты «подтверждены» несколькими действующими и бывшими официальными лицами на Западе.

Ранее в Британии рассказали, как правительство США при Трампе еще больше обогатит Маска.