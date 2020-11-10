«Жесткие санкции»: Украина грозит Никарагуа за консульство в Крыму

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что открытие в Крыму первого зарубежного консульства указывает на неизбежность прорыва международной изоляции полуострова. Его слова передает РИА «Новости».

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Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес ранее прибыл в Крым для участия в церемонии открытия консульства. Должность почетного консула займет бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев.

«Это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны», — отметил Молохов.

Он выразил мнение, что РФ должна как можно больше работать со странами «третьего мира» на международной арене, «нести слово правды и разоблачать мифы об «оккупации».

Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Сейчас российско-никарагуанское сотрудничество активно развивается. РФ строит в этой латиноамериканской стране завод по производству вакцин против гриппа. Есть также потенциал для разведки нефти на океанских шельфах в этом регионе.

Студенты из Никарагуа могут в скором времени начать обучение в крымских университетах и институтах.

«В свое время еще при советской власти несколько экзотических пальм из этой страны были высажены в Никитском ботаническом саду, и, как мне кажется, очень красивым ответным жестом с нашей стороны могла бы стать передача саженцев этих пальм наших друзьям в ходе первого официального визита крымской делегации в Манагуа, который, я надеюсь, не за горами», — отметил также сотрудник крымского постпредства при президенте.

Из-за открытия почетного консульства в Крыму Украина может ввести санкции в отношении Никарагуа. С таким предложением правительство страны обратилось в СНБО.

«Жесткие секторальные санкции <…> в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства»,— заявил вице-премьер украинского кабмина Алексей Резников.

Перед введением санкций их должны одобрить СНБО, Верховная рада и президент страны.

В Крым регулярно приезжают делегации из-за рубежа, невзирая на ограничения, наложенные США и Евросоюзом. В начале сентября 2018 года представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила американская общественница.

Делегация американской организации из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские деятели посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что полуостров Крым открыт для иностранных делегаций, которые едут с «дружественными намерениями».

«Очень положительно мы относимся к приезду любой иностранной делегации в Крым, будь она официальной или по линии народной дипломатии. Приезжая в Крым, они видят реальную обстановку на полуострове, общаются с крымчанами и очень быстро приходят к выводу, что решение о воссоединении с Россией в 2014 году приняли люди. Они видят, что в Крыму все спокойно и люди довольны нынешним статусом полуострова, что Крым успешно развивается, там нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов», — подытожил сенатор.