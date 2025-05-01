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В МИД РФ прокомментировали отношение Запада и Украины к Крыму

МИД РФ: Украина и Запад прекрасно понимают, чей Крым
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский заявил РИА Новости, что Запад и Украина прекрасно понимают, чей Крым.

«На Западе, равно как и на Украине, прекрасно понимают, что Крым – это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане», — отметил дипломат.

Он добавил, что Крым — это не вещь, которую можно передавать, а 2,5 млн людей, которые «совершенно четко дали ответ, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей».

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог говорил, что украинские власти готовы уступить подконтрольные России территории Москве, но не хотят признавать их утрату юридически.

30 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российским.

Ранее в США заявили, что Украина не продержится до конца 2025 года.

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