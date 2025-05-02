В США предложили Трампу построить стену для Украины

Президент США Дональд Трамп должен помочь Киеву и поступить как Польша — построить стену на границе Украины и России. Такое мнение высказал спичрайтер экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, обозреватель The Washington Post Марк Тиссен.

Он подчеркнул, что сейчас Польша строит стену вдоль всей своей границы с Россией и Белоруссией.

«Почему бы не распространить ее на Украину? Если Польша может построить сложное препятствие, призванное остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории, которая станет демилитаризованной зоной», — считает Тиссен.

Обозреватель утверждает, что возведение стены для Украины может быть бесплатно для американских налогоплательщиков. Например, Трамп мог бы построить ее, используя программу финансирования иностранных военных операций США (Foreign Military Financing). В ее рамках средства предоставляются с процентом, который в дальнейшем будут возвращены американскому правительству. Киев также мог бы воспользоваться частью из $50 млрд кредита, который был предоставлен G7.

«Стоимость стены для Украины будет небольшой, а механизмов для ее оплаты — предостаточно. Все, что для этого нужно, — мирное соглашение и воля к строительству (стены). <…> Трамп должен возвести ее. Потому что он прав: стены работают», — добавил Тиссен.

Ранее в Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа.