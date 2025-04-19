«Вы глупы, вы дураки, вы ужасные люди»: США грозят выйти из переговоров по Украине

Власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. О том, что терпение США на исходе накануне уже говорили и госсекретарь Марко Рубио, и президент Дональд Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами.

Евросоюз должен понять, что США не намерены годами обсуждать положение дел на Украине, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Мы не будем проводить встречи по поводу встреч. Мы не будем ждать, надеяться и делать большие усилия просто ради усилий», — сказала она (цитата по РИА Новости).

По мнению Брюс, в настоящее время вооруженный конфликт находится в завершающей стадии, а прекращение огня «может произойти немедленно».

Эти слова стали более конкретным изложением позиции, ранее высказанной госсекретарем США Марко Рубио. По возвращении из Парижа, где он вместе с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом встречался с представителями Франции, Великобритании, Германии и Украины, Рубио заявил, что «сейчас самое время положить конец войне между Россией и Украиной».

«Если этого не произойдет, то мы просто будем двигаться дальше» , — заявил Рубио.

По его словам, в течение нескольких дней необходимо определить, возможно ли заключение мирного соглашения между Россией и Украиной «в краткосрочной перспективе». Если же выяснится, что невозможно, то президент Дональд Трамп, «вероятно, в какой-то момент скажет: «Ну что ж, с этим покончено».

Спустя несколько часов аналогичное по смыслу заявление сделал уже сам президент Трамп.

« Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно усложнит нам задачу, мы просто скажем: «Вы глупы, вы дураки, вы ужасные люди», и обойдемся без вас . Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал Трамп журналистам.

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Давление на Киев

Американское издание Axios уточняет, что за несколько дней до упомянутых публичных заявлений президент США Дональд Трамп уже высказывал те же мысли в частном порядке своим соратникам. Со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации издание сообщает, что «Трамп высказал идею о том, что, если в ближайшее время не будет достигнута сделка, он может просто перейти к другим вопросам внешней политики» .

В результате в пятницу, 18 апреля, госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и подтвердил, что «если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты откажутся от попыток выступить посредником в мирных переговорах».

Axios уточняет, что, по мнению близкого к украинскому правительству источника, эти заявления были сделаны с целью оказать давление на Киев . В украинской столице обеспокоены тем, что в случае выхода Трампа из переговоров военная помощь США может быть приостановлена. При этом европейские дипломаты заявили, что во время встреч в Париже Рубио ничего не говорил о повышении давления на Россию.

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Переговоры в Париже

17 апреля в Париже прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Франции, Великобритании, Германии и Украины. Елисейский дворец охарактеризовал встречу как «продуктивную и конструктивную». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении активизировать усилия для достижения мира, а США представили участникам переговоров свой план «долгосрочного и устойчивого мира». Госдепартамент сообщил, что эти предложения были восприняты с воодушевлением.

Параллельно в Париже прошли встречи украинской делегации с представителями «коалиции желающих» — группы из 30 стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Участники обсуждали возможные механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня, размещение на территории Украины миротворческого контингента из европейских стран и параметры будущей архитектуры безопасности.

Повторная встреча на эту тему должна пройти на следующей неделе в Лондоне.