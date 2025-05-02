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В ЕС заявили, что не станут посредником по Украине вместо США

Евродипломат аль-Ануни: ЕС не будет посредником по урегулированию на Украине
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Global Look Press

У Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров, заявил официальный представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни. Его цитирует РИА Новости.

«Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. <...> Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 млрд в этом году», — сказал евродипломат.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине.

Об этом же говорили президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио. Подробнее о том, чем займется Вашингтон, если не сможет добиться прекращения боевых действий на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кая Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России.

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Переговоры о мире на Украине
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