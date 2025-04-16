В Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа

Россия не будет строить стену на границе со Средней Азией, как это сделали США на границе с Мексикой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, оценивая идею Дональда Трампа платить нелегальным мигрантам за «самодепортацию».

«Когда я говорю о стене со Средней Азией, я говорю в большей степени иносказательно, потому что строительство стены на границе с Казахстаном — это расходы (из-за протяженности) не меньше, а может быть, больше, чем строительство стены на границе США и Мексики. Но самое главное, никто эту стену не позволит там строить сейчас в прямом смысле этого слова и в переносном. Геополитическая убежденность руководства России в отношении стран постсоветского пространства заключается в том, что Россия имеет свое влияние на те правительства, которые ее окружают, через разного рода систему льгот, которые Россия им дает экономически — скидки на энергоносители, льготные форматы для зарабатывания денег, возможность свою избыточную рабочую силу направлять в Россию, зарабатывать здесь и за счет переводов обратно в страны исхода содержать там значительную долю ВВП, которая в странах Средней Азии у некоторых государств превышает 50%. На мой взгляд, это не очень работающая схема, но переломить ее в сознании тех людей, которые принимают решения, не представляется возможным», — сказал он.

Матвеев считает, что Россия не вводит визовый режим для граждан некоторых соседних стран, чтобы не обидеть их руководство.

Из этой же серии и упорное нежелание введения визового режима со странами хотя бы теми, которые не входят в ЕврАзЭс — Таджикистан и Узбекистан, к примеру, или Азербайджан. Несмотря на все риски проникновения экстремизма, терроризма, нелегальной миграции, на эти меры никто не идет, чтобы не обидеть уважаемых руководителей этих стран, которые должны в рамках своей многовекторности в каком-то зачете считаться пророссийскими. С геополитической точки зрения это крайне важно. Как борьба за то, кто из президентов примет приглашение на участие в параде 9 мая 2025 года в Москве», — считает он.

Депутат также заявил, что страны Средней Азии не признали Крым, ежегодно проводят совместные учения с членами НАТО, а на их территориях работают биолаборатории США.

«Средняя Азия, Закавказье, если начать внимательно изучать их внешнеполитические союзы, связи, действия, то большой принципиальной разницы с той же Украиной или Арменией (Украину, я, конечно, имею ввиду в домайданный период, до последнего этого переворота) не наблюдается. Об этом не очень много принято говорить, но все страны Средней Азии ежегодно, все эти годы, участвовали в совместных военных учениях со странами НАТО. Мы боремся с биолабораториями натовскими и США на Украине, такие же биолаборатории имеются в Казахстане, и в других странах средней Азии, и в Закавказье, то есть это не секрет. Участники СВО, как русские граждане этих государств, так и пророссийски настроенные представители титульных национальностей сидят в тюрьмах стран Средней Азии за участие в специальной военной операции, получая там реальные, достаточно крупные сроки. Никто из этих стран не признал Крым, то есть территорию России. Можно очень долго перечислять, складывая на одну чашу весов реальную какую-то пользу для России и примеры не союзнического поведения. На все это закрываются глаза во имя геостратегической политики, рассказываются какие-то истории про необходимость закрывания глаз, потому что они помогают нам в период введенных санкций экономически устоять. Большая внешняя политика всегда отодвигает на задворки внутреннюю политику. Поэтому миграционный кризис, который в России существует и который выходит сейчас в повестке, тех угроз для России и того недовольства, которое высказываются люди — его стараются просто не замечать», — заключил он.

До этого президент США Дональд Трамп предложил платить деньги нелегальным мигрантам за самостоятельный выезд из США. Средства на это будут выделяться в рамках программы «самодепортации». При этом, по словам американского президента, мигранты, которые «будут вести себя хорошо», смогут вновь приехать в Штаты «так быстро, как это возможно».

Ранее в Госдуме заявили, что у России нет лишних денег, чтобы платить мигрантам за выезд.