Бессент рассказал о влиянии ресурсной сделки с Украиной на переговоры США с Россией

Бессент: сделка по ресурсам усилит позиции Трампа в переговорах с Россией

Сделка по украинским редкоземельным ископаемым усилит позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в диалоге с Россией. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox Business Network.

По его мнению, соглашение продемонстрирует российскому руководству полное единство целей США и Украины.

«Эта сделка позволит Трампу вести переговоры с Россией на более прочной основе. Она также станет сигналом для Москвы: между интересами Киева и Вашингтона нет расхождений», — подчеркнул Бессент.

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предрекли скорое разочарование США от ресурсной сделки с Украиной.