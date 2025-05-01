«Сделка на триллион долларов». США и Украина, наконец, подписали соглашение об ископаемых

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Дональда Трампа.

США и Украина подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для разработки украинских природных ресурсов, включая нефть, газ и другие критически важные ископаемые. Документ закрепляет равноправное участие сторон в управлении фондом, который будет наполняться за счет новых лицензий на добычу, при этом контроль над недрами и ресурсами сохраняется за Киевом. Доходы от проектов планируется направлять на восстановление инфраструктуры Украины и стимулирование ее экономики, без налоговой нагрузки. Сделка оформлена как экономическое партнерство, направленное на долгосрочное сотрудничество и стабилизацию.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — заявил Дональд Трамп.

«Это также хорошо для них, потому что американское присутствие на месте раскопок удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — пообещал президент США.

По его словам, США от сделки могут получить «намного больше $350 млрд». Трамп считает, что такую сумму передал киевским властям в виде финансовых траншей и через поставки оружия его предшественник Джо Байден.

«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Это соглашение «ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе», добавил министр.

«Может морочить мне голову»: Трамп заявил, что Путин не будет «захватывать всю Украину» Владимир Путин не хочет останавливать огонь по линии фронта, так как планирует полностью взять... 30 апреля 10:43

Параметры сделки

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева, а управлять фондом в рамках сделки США и Украина будут совместно.

Свириденко перечислила основные положения сделки:

Все природные ресурсы остаются в собственности и под контролем Украины.



Украина и США создают равноправный инвестиционный фонд. Ни у одной сторон нет приоритетного голоса, управление осуществляется совместно.



Финансирование фонда будет осуществляться за счет новых лицензий: по 50% доходов от проектов в сфере добычи нефти и газа.



Соглашение предполагает только точечные изменения в бюджетное законодательство Украины.



Структура госсобственности и механизмы приватизации сохраняются. Госкомпании типа «Укрнафты» и «Энергоатома» остаются в управлении государства.



Соглашение не предусматривает долговых обязательств Украины перед США. Ранее Трамп требовал, чтобы Украина ресурсами заплатила за прошлые поставки оружия.



США намерены содействовать привлечению зарубежных инвестиций и технологий.



Доходы и взносы в фонд не облагаются налогами ни в США, ни на Украине.

Свириденко сообщила, что в первые 10 лет прибыль фонда, как ожидается, не будет распределяться. Средства могут быть направлены на финансирование восстановительных и инфраструктурных проектов на территории Украины. «Эти условия будут обсуждаться дополнительно», — написала министр в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

История сделки

Договор широко обсуждался с начала февраля 2025 года, когда Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на украинские ресурсы». По его словам, редкоземельные металлы являются «большим активом» Украины, и «это может быть сделка на триллион долларов».

Первоначально подписание планировалось 28 февраля, в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако после публичного конфликта с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Уже 4 марта, на фоне приостановки американской военной помощи, Зеленский заявил, что Украина готова подписать договор «в любое время» и рассматривает его как путь к «укреплению безопасности».

Проект документа под названием «Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления» содержал 11 пунктов. Предусматривалось создание фонда, в который Украина переводила бы 50% доходов от продажи государственных ресурсов. Средства должны были реинвестироваться в украинские проекты, направленные на «безопасность и процветание». США брали на себя долгосрочные обязательства по содействию экономическому развитию страны. Конкретные параметры распределения долей фонда должны были определяться отдельно.

Сама же идея совместного управления украинскими ресурсами была изложена в «плане победы» Зеленского, представленном в октябре 2024 года.

В нем он предложил партнерам соглашение о совместной защите критически важных ресурсов, включая уран, титан, литий и графит. По данным СМИ, инициатива включить этот пункт в план исходила от американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). План был передан Трампу в сентябре.

В Кремле документ называли «замаскированным планом США» и критиковали за отсутствие призывов к переговорам.