В Госдуме предрекли скорое разочарование США от ресурсной сделки с Украиной

Депутат Чепа не исключил, что США скоро разочаруются ресурсной сделкой с Украиной

Украина рассчитывается своими ресурсами с Соединенными Штатами за оказанную помощь, а Вашингтон скоро разочаруется в сделке с Киевом. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя подписание сделки между США и Украиной по полезным ископаемым.

«Украина должна рассчитываться своими ресурсами за оказанную помощь Соединенными Штатами Америки. Но достаточно ли этих ресурсов, чтобы рассчитаться, как долго это будет? Это вопросы открытые», — сказал Чепа.

Он не исключил, что Владимир Зеленский «во многом действовал по неопытности или отсутствии информации, или просто внаглую». В связи с этим, считает депутат, США вскоре разочаруются в договоре.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее стало известно об «осторожном оптимизме» Украины по мирному соглашению.