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Трамп раскрыл, кто пишет ему посты в соцсетях

Трамп заявил, что лично пишет посты в соцсетях и делает это «чертовски быстро»
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Ben Curtis/AP

Свои посты в соцсетях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чаще всего пишет сам, но иногда все же диктует текст своему сотруднику. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу The Atlantic.

«Я делаю это чертовски быстро. Вы бы удивились. Вас бы это впечатлило. И мне нравится делать это самому. Иногда я их диктую, но мне нравится делать это самому», — сообщил Трамп.

Подавляющее большинство сообщений президент США постит в своей социальной сети Truth Social. Он активно высказывает в ней свое мнение по различным вопросам и нередко совершает нападки на других политиков.

Так, 26 апреля Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий нелепой, и напомнил, что его предшественник Барак Обама сделал возможным получение Россией Крыма «без единого выстрела».

Ранее Трамп допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией.

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