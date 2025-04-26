Трамп назвал «нелепой» идею вернуть Украине все утраченные территории

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

Его пост стал ответом на публикацию The New York Times. По мнению политика, даже если он заключит с Россией и Украиной «самую лучшую сделку, которую когда-либо заключали», газета будет отзываться о ней плохо.

Как отметил Трамп, издание призывало вернуть республике территории, включая Крым, и «выполнить другие нелепые требования», чтобы остановить кровопролитие в зоне конфликта.

Лидер США напомнил, что его предшественник Барак Обама сделал возможным получение Россией полуострова «без единого выстрела».

«Я не имею никакого отношения к этой глупой войне, за исключением раннего периода... Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Она была неудачной с самого первого дня, и ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне Обама и Байден», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что при этом у России не было «никаких причин в последние несколько дней обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки» Украины.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») не хочет прекращать войну, а просто морочит мне голову, и с ним нужно бороться по-другому, через «банковские» или «вторичные санкции?» — заключил президент США.

На этом фоне в Кремле сообщили, что Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Ранее вторая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане не состоялась.