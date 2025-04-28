Украинский депутат высказался о перемирии в День Победы

Нардеп Дмитрук поддержал инициативу Путина о перемирии в День Победы

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале поддержал инициативу президента России Владимира Путина о перемирии в период празднования 80-летия Победы.

«Основная задача — искать общее ради достижения мира! Перемирие в День Победы — что может быть сильнее для объединения, чем память о Победе, которую мы все еще храним в своих сердцах!», — написал Дмитрук, находящийся сейчас за пределами Украины.

Депутат Рады также добавил, что украинские власти, напротив, постоянно ищут причины для продолжения конфликта.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

В Кремле предупредили, что Россия будет отвечать Украине, если она будет нарушать перемирие в дни 80-летия Победы. Согласно заявлению Кремля, Вооруженные силы РФ дадут «адекватный и эффективный ответ» в случае нарушения украинской стороной перемирия.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение Украиной «энергетического перемирия».