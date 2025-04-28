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В Кремле предупредили об ответе в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы

Кремль: ВС РФ будут отвечать ВСУ на нарушение перемирия в дни 80-летия Победы
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Кремле предупредили, что Россия будет отвечать Украине, если она будет нарушать перемирие в дни 80-летия Победы.

Согласно заявлению Кремля, Вооруженные силы РФ дадут «адекватный и эффективный ответ» в случае нарушения украинской стороной перемирия.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам России, а также несоблюдении пасхального перемирия. По словам министра, тем самым украинские власти показали полное «отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны».

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение Украиной «энергетического перемирия».

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