Песков оценил возможные причины несоблюдения Киевом «энергетического перемирия»

Несоблюдение украинскими войсками моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры может иметь катастрофические последствия. Об этом в ходе интервью, фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев продолжает атаковать российские энергетические объекты по одной из двух причин.

«Либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может — не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — сказал Песков.

13 апреля министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток украинские войска два раза нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на российской территории. Атакам подверглись объекты «Красная Яруга» и «Нечаевка», расположенные в Белгородской области. На этом фоне в селе Степное в Краснояружском районе и в Шебекинском муниципальном округе произошло отключение света, при этом в последнем без электричества временно остались 600 человек.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали об обмене с США данными о нарушении «энергетического перемирия» со стороны Украины.