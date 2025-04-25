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Лавров рассказал, какие сигналы «шепотом» посылает Франция России

Лавров: Франция шепотом посылает РФ сигналы о желании решать возникшие проблемы
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Россия периодически получает от Франции сигналы о стремлении решать проблемы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, французские коллеги информируют Москву о том, что желают решить возникшие проблемы, но делают это «шепотом».

Незадолго до этого Лавров сообщил, что миллионы граждан Франции отлично понимают происходящее на Украине и не желают жертвовать дружбой с Россией ради поддержки властей Украины. Кроме того, несколько депутатов от Франции в Европарламенте заинтересованы в том, чтобы посетить Россию на торжества по случаю 80-летия Дня Победы, добавил он.

Накануне новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил, что во Франции никогда не было враждебных настроений по отношению к РФ. По его словам, французские власти не стремились нанести стратегическое поражение России. Но позиция Парижа по поводу антироссийских санкций за последнее время не претерпела изменений, добавил посол.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы.

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