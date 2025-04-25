Лавров сообщил, что некоторые французские депутаты хотят приехать в РФ на День Победы

Лавров: парламентарии от Франции в ЕП заинтересованы в приезде в РФ на 9 Мая

Некоторые депутаты от Франции в Европарламенте заинтересованы в том, чтобы приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Дня Победы. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы, передает ТАСС.

«Целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать на торжества по случаю 80-летия Победы», — сказал он.

Дипломат отметил, что это «отражает наличие иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше общее будущее».

23 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал запрет чиновникам Европейского союза (ЕС) на визит в Москву 9 мая отвратительным. Нарышкин отметил, что европейские чиновники находятся на стороне проигравших.

До этого посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что ему не требуется приглашение 9 мая на церемонию в Берлине, чтобы почтить память советских освободителей в общедоступных местах и отметить День Победы как подобает.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.