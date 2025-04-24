Посол Франции де Ривьер: Париж никогда не был враждебно настроен к Москве

Во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России, заявил в интервью «Коммерсанту» новый французский посол в Москве Николя де Ривьер.

Также он подчеркнул, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России. При этом он отметил, что позиция Парижа по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась.

По словам де Ривьера, во Франции существует общественное и политическое единство по вопросу о разногласиях между странами: «Если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории».

Дипломат указал на важность территориальной целостности для Франции, предупредив, что игнорирование этого принципа вернет Европу и весь мир к «праву сильного».

До этого посольство России во Франции заявило, что поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной недружественный шаг со стороны Франции, направленный на эскалацию украинского конфликта.

Ранее французские военные потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине.